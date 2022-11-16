В Красноярске на Красрабе продают два торговых центра
На публичные торги выставлены два торговых центра в Красноярске. Они принадлежат компании «Саяны» и реализуются на аукционе в рамках процедуры банкротства.
В пресс-службе банка «Траст», который является основным кредитором организации, рассказали, что заявки на участие можно подать с 22 по 28 ноября. А сами торги намечены на 28 ноября.
Торговые центры находятся на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий». Площадь зданий превышает 6 тысяч кв. м (один — 1989 кв. м, второй — 4015 кв. м). Площадь земельных участков составляет более 10 тысяч кв. м. ТЦ продают отдельно.
Комплексы расположены в окружении жилого квартала и объектов социальной инфраструктуры с отличной транспортной доступностью. К зданиям подведены все инженерные коммуникации», — говорится в объявлении.
Начальная цена торгового комплекса меньшей площади составляет 39,3 млн рублей, цена второго комплекса — 77,8 млн рублей.
Ознакомиться с аукционной документацией можно здесь.
Ранее в одном ТЦ были «Саяны», в другом находился ресторан «Медео». Сейчас оба комплекса закрыты.
Справка
Банк непрофильных активов «Траст» был основан в июле 2018 года на базе национального банка «Траст» путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.
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