В Красноярске на Красрабе продают два торговых центра

На публичные торги выставлены два торговых центра в Красноярске. Они принадлежат компании «Саяны» и реализуются на аукционе в рамках процедуры банкротства.

В пресс-службе банка «Траст», который является основным кредитором организации, рассказали, что заявки на участие можно подать с 22 по 28 ноября. А сами торги намечены на 28 ноября.

Торговые центры находятся на проспекте им. газеты « Красноярский рабочий ». Площадь зданий превышает 6 тысяч кв. м (один — 1989 кв. м, второй — 4015 кв. м). Площадь земельных участков составляет более 10 тысяч кв. м. ТЦ продают отдельно.

Комплексы расположены в окружении жилого квартала и объектов социальной инфраструктуры с отличной транспортной доступностью. К зданиям подведены все инженерные коммуникации», — говорится в объявлении.

Начальная цена торгового комплекса меньшей площади составляет 39,3 млн рублей, цена второго комплекса — 77,8 млн рублей.

Ознакомиться с аукционной документацией можно здесь.

Ранее в одном ТЦ были «Саяны», в другом находился ресторан «Медео». Сейчас оба комплекса закрыты.