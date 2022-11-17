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В Красноярске продают ресторан «Луи Бидон»

В Красноярске продают ресторан «Луи Бидон»
Иллюстрация: Avito

Объявление о продаже объекта появилось на сайте Avito. Ресторан находится на улице 9 Мая, неподалеку от ТРЦ «Планета».

#НОВОСТИ
В объявлении указано, что ресторан находится в аренде. Ставка составляет 185 тысяч рублей в месяц. Площадь помещения — 152 кв. м. Ресторан работает, в нем есть необходимое кухонное оборудование, мебель, подобран персонал, сделан дизайнерский ремонт. 
 
Хорошая проходимость! Всегда много людей, постоянные клиенты», — написано в объявлении. 
В среднем оборот ресторана составляет около 1,5 млн рублей в месяц. Чистая прибыль заведения в месяц – 200 000 рублей. Бизнес продается за 5 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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