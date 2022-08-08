В Красноярске продают здание кинотеатра «Эпицентр»

На сайте Avito появилось объявление о продаже здания кинотеатра «Эпицентр». Его площадь составляет 2891,1 кв. м. К нему прилегает земельный участок в 46,7 соток. Он также находится в собственности.

В здании четыре этажа и цоколь. Стоимость продажи объекта составляет 130 млн рублей. Собственники готовы торговаться.

«Уникальное предложение с высоким инвестиционным потенциалом. В здании находится действующий бизнес и готовый арендный бизнес. Стабильный высокий месячный арендный платеж с окупаемостью 7-8 лет. Сделан свежий капитальный ремонт», — сообщается в объявлении.

Решение о продаже здания приняли учредители, пояснил DK.RU директор кинотеатра «Эпицентр» Сергей Липов. Объект готовы продать или сдать в аренду. Продажа объясняется тем, что для развития бизнеса требуются инвестиции, которых у собственников в настоящее время не хватает. Собственники рассчитывают, что после продажи здания или сдачи в аренду сохранится культурная направленность бизнеса.