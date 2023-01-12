В центре Красноярска продают мультибрендовый магазин женской одежды
В Красноярске выставили на продажу мультибрендовый магазин женской одежды «Культ Fashion» на проспекте Мира. Торговая точка работает в городе уже 6 лет.
В стоимость входит товарный остаток на 1,5 млн, брендбук и POS-продукция, активные инстаграм и сайт, договоренности и спецусловия с поставщиками, всё оборудование и оснащение, платежеспособная аудитория, профессиональная команда и бесценная репутация», — говорится в объявлении.
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В красноярской «Планете» вновь открылся магазин Mango
Сегодня, 29 декабря, в торгово-развлекательном центре «Планета» возобновил работу магазин одежды испанской сети Mango.
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«Если и повышать цену на свои услуги, то минимум в два раза. Но придется кое-что поменять»
«К вам обратился клиент — он не соответствует профилю бизнеса, но очень просит, готов прямо сейчас оплатить счет. Зачем отказываться от денег, которые сами идут в руки? Здесь-то и скрывается ловушка».
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Магазин «Рив Гош» закроется на ремонт в Красноярске
В торгово-развлекательном центре «Планета» на новогодних каникулах закроется на ремонт магазин косметики «Рив Гош». Эту информацию DK.RU подтвердили в пресс-службе ТРЦ.
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В красноярский ТРЦ «Планета» пришел новый одежный ритейлер
В торгово-развлекательном центре перед Новым годом открылся магазин женской одежды M.Reason. Еще один магазин этого бренда работает на проспекте Мира.