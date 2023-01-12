В центре Красноярска продают мультибрендовый магазин женской одежды

В Красноярске выставили на продажу мультибрендовый магазин женской одежды «Культ Fashion» на проспекте Мира. Торговая точка работает в городе уже 6 лет.

В объявлении сообщается, что площадь магазина составляет 300 кв.м Там собрана одежда более 20 брендов из Европы и РФ, есть база из 3000 лояльных клиентов. Ее готовы передать новому собственнику. Магазин продается за 5,9 млн рублей.

В стоимость входит товарный остаток на 1,5 млн, брендбук и POS-продукция, активные инстаграм и сайт, договоренности и спецусловия с поставщиками, всё оборудование и оснащение, платежеспособная аудитория, профессиональная команда и бесценная репутация», — говорится в объявлении.

Причиной продажи стал переезд собственника в Москву. Сообщается, что владелец магазина последние годы живет в столице и занят развитием проекта в другой профессиональной сфере.

На сайте магазина указано, что им владеет ИП Бурда Вероника. Ранее она рассказывала в СМИ, что развивает магазин вместе с мужем Иваном Бурдой. Но сейчас пара рассталась. Вероника Бурда уехала из Красноярска.

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