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В красноярский ТРЦ «Планета» пришел новый одежный ритейлер

В красноярский ТРЦ «Планета» пришел новый одежный ритейлер
Иллюстрация: drobotdean / ru.freepik.com

В торгово-развлекательном центре перед Новым годом открылся магазин женской одежды M.Reason. Еще один магазин этого бренда работает на проспекте Мира.

#НОВОСТИ
Магазин находится на первом этаже напротив Togas. В ассортименте — верхняя одежда, жакеты, платья, юбки, брюки, топы, жилеты и костюмы, подвески и броши. Площадь магазина составила 66 кв. м. 
 
Открытие магазина изначально было запланировано на конец ноября. Но в торговой точке не успели закончить ремонт.

Справка

 
M.Reason – российский бренд женской одежды, имеет собственное производство в России, розничную сеть магазинов в РФ и СНГ, интернет-магазин с доставкой по всей стране.
 

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Автор: Петр Савельев
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