В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся магазин «Ремикс»

Торгово-развлекательный центр «Планета» в Красноярске продолжает прирастать арендаторами. Там открылся магазин ювелирного дома «Ремикс».

Торговая точка находится на первом этаже. Ее площадь составляет 11 кв. м. В ассортименте — украшения из бриллиантов, золота и серебра. Также в «Ремиксе» эксклюзивно представлен итальянский бренд Roberto Bravo.

Справка Компания «Ремикс» была создана в 1992 году. Сначала это было небольшое ювелирное производство. Сейчас у компании есть ювелирный дом, розничная сеть магазинов в Красноярске, ювелирная фабрика с собственным брендом, также «Ремикс» занимается оптовой торговлей.

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