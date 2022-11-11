В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся магазин «Ремикс»
Торгово-развлекательный центр «Планета» в Красноярске продолжает прирастать арендаторами. Там открылся магазин ювелирного дома «Ремикс».
Торговая точка находится на первом этаже. Ее площадь составляет 11 кв. м. В ассортименте — украшения из бриллиантов, золота и серебра. Также в «Ремиксе» эксклюзивно представлен итальянский бренд Roberto Bravo.
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