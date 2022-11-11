Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.11
61,06
61,24
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся магазин «Ремикс»

В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся магазин «Ремикс»
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

Торгово-развлекательный центр «Планета» в Красноярске продолжает прирастать арендаторами. Там открылся магазин ювелирного дома «Ремикс».

#НОВОСТИ

Торговая точка находится на первом этаже. Ее площадь составляет 11 кв. м. В ассортименте — украшения из бриллиантов, золота и серебра. Также в «Ремиксе» эксклюзивно представлен итальянский бренд Roberto Bravo.  

Справка

 
Компания «Ремикс» была создана в 1992 году. Сначала это было небольшое ювелирное производство. Сейчас у компании есть ювелирный дом, розничная сеть магазинов в Красноярске, ювелирная фабрика с собственным брендом, также «Ремикс» занимается оптовой торговлей.
 

Читайте также:

В Красноярске около «Планеты» выставили на продажу большой торговый центр

В Красноярске на улице 9 Мая продается трехэтажный торговый центр. Объявление появилось на сайте Avito.

В ТРЦ «Планета» закрылся магазин Kira Plastinina

Бутик Kira Plastinina приостановил работу в торгово-развлекательном центре «Планета».

В Красноярске на месте магазина Lego открылся «Мир Кубиков»

В ТРЦ «Планета» возобновил работу магазин Lego, но под новым названием. Теперь там висит вывеска «Мир Кубиков».

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске в «Планете» открылся спортивный магазин с мировыми брендамиВ Красноярске в «Планете» открылся спортивный магазин с мировыми брендами
  • Жительница Красноярска поборется за 3 млн рублей в конкурсе «Мисс Офис – 2022»Жительница Красноярска поборется за 3 млн рублей в конкурсе «Мисс Офис – 2022»
  • В Красноярске поменяются тарифы на парковке аэропортаВ Красноярске поменяются тарифы на парковке аэропорта
  • В Красноярске около «Планеты» выставили на продажу большой торговый центрВ Красноярске около «Планеты» выставили на продажу большой торговый центр
  • Проблемный дом в красноярской Николаевке достроят к 2023Проблемный дом в красноярской Николаевке достроят к 2023
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.