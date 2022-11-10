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В Красноярске на месте магазина Lego открылся «Мир Кубиков»

В Красноярске на месте магазина Lego открылся «Мир Кубиков»
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

В ТРЦ «Планета» возобновил работу магазин Lego, но под новым названием. Теперь там висит вывеска «Мир Кубиков».

#НОВОСТИ
Торговая точка находится, как и прежде на втором этаже торгового центра. Там можно купить наборы конструкторов, различые развивающие и дистанционно управляемые игры, портфели, рюкзаки, чемоданы. Теперь в ассортименте не только продукция Lego, но и других брендов, среди них: Mattel, Hasbro, Chicco, Funko.
 
Справка
 
Розницу датского производителя игрушек и конструкторов Inventive Retail Group развивала в России с 2014 года. Весной Lego Group перестал привозить в Россию продукцию, часть магазинов летом были вынуждены закрыться. В сентябре стало известно, что компания запустит на месте Lego мультибрендовую сеть «Мир кубиков». Первые точки открылись еще в сентябре, а остальные магазины планировали обновить за октябрь. Новая сеть будет состоять из 60 магазинов.
 

 

Автор: Петр Савельев
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