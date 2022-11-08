В Красноярске в «Планете» открылся спортивный магазин с мировыми брендами
В торгово-развлекательном центре «Планета» в Красноярске появился мультибрендовый магазин одежды и обуви.
По информации пресс-службы торгового центра, в магазине MOVE можно купить одежду, обувь и аксессуары разных брендов, в том числе Adidas, Reebok и Puma. Там же продается и спортивный инвентарь.
Магазин находится на первом этаже торговогоо комплекса. Его площадь составляет 148 кв. м.
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