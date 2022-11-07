В Красноярске открылся магазин косметики Letique

В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся магазин российского бренда уходовой и декоративной косметики Letique. Он представляет собой торговый островок.

В ассортименте — средства по уходу за лицом и телом, шампуни, спреи, масла для волос. Торговый островок находится на первом этаже развлекательного комплекса, напротив магазина Tezenis.

Ранее островок Letique работал в Красноярске в ТЦ Red Sail. Судя по Telegram-каналу торговой точки, магазин закрылся там в конце сентября.

Справка Торговые точки Letique представлены в России в почти 40 городах страны. Также магазины открыты в Армении, Казахстане, Молдавии. Читайте также: В Красноярске откроют первый магазин косметики и парфюмерии «Золотое яблоко»

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В красноярском ТРЦ «Планета» открылся магазин Haier. Он находится на первом этаже, его площадь составляет 240 кв. м.

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