Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.11
62,09
60,60
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске открылся магазин косметики Letique

В Красноярске открылся магазин косметики Letique
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся магазин российского бренда уходовой и декоративной косметики Letique. Он представляет собой торговый островок.

#НОВОСТИ
В ассортименте — средства по уходу за лицом и телом, шампуни, спреи, масла для волос. Торговый островок находится на первом этаже развлекательного комплекса, напротив магазина Tezenis.
 
Ранее островок Letique работал в Красноярске в ТЦ Red Sail. Судя по Telegram-каналу торговой точки, магазин закрылся там в конце сентября.

Справка

 
Торговые точки Letique представлены в России в почти 40 городах страны. Также магазины открыты в Армении, Казахстане, Молдавии.
 

Читайте также:

В Красноярске откроют первый магазин косметики и парфюмерии «Золотое яблоко»

В Красноярске в ТРЦ «Планета» откроется магазин косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Это будет первый магазин сети в городе.

В Красноярске в «Планете» открылся магазин бытовой техники Haier

В красноярском ТРЦ «Планета» открылся магазин Haier. Он находится на первом этаже, его площадь составляет 240 кв. м.

В Красноярске в «Планете» открылся ещё один магазин одежды

Новый магазин сибирского бренда одежды Minidino открылся в ТРЦ «Планета» в Красноярске.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает мокрый снег и гололедица на второй неделе ноябряКрасноярск ожидает мокрый снег и гололедица на второй неделе ноября
  • «Красный Яр» перешел под X5 Retail: что изменится?«Красный Яр» перешел под X5 Retail: что изменится?
  • Закрытый клуб «Миллиард» выбрал шорт-лист открытым голосованиемЗакрытый клуб «Миллиард» выбрал шорт-лист открытым голосованием
  • В Красноярске открылась глазная клиника международного уровняВ Красноярске открылась глазная клиника международного уровня
  • Беллини открывает винный ресторан на условиях «социального капитализма»Беллини открывает винный ресторан на условиях «социального капитализма»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.