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В Красноярске в «Планете» открылся магазин бытовой техники Haier

В Красноярске в «Планете» открылся магазин бытовой техники Haier
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

В красноярском ТРЦ «Планета» открылся магазин Haier. Он находится на первом этаже, его площадь составляет 240 кв. м.

#НОВОСТИ
Там можно приобрести холодильники, стиральные машины, плиты, пылесосы, планшеты, кондиционеры, телевизоры, смартфоны и другое. 

Справка

 
Haier — китайская компания, производитель бытовой техники. Была создана в 1984 году как завод по производству холодильников. В 2016 году Haier запустил завод по производству холодильников в России в городе Набережные Челны.
 
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Автор: Петр Савельев
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