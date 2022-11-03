В Красноярске откроют первый магазин косметики и парфюмерии «Золотое яблоко»

В Красноярске в ТРЦ «Планета» откроется магазин косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Это будет первый магазин сети в городе.

В пресс-службе «Планеты» DK.RU уточнили, что торговая точка появится на месте закрывшегося весной спортивного магазина Adidas. Открытие намечено на начало 2023 года. Сейчас в помещении идет ремонт. Другие детали не раскрываются.

Справка Золотое яблоко » — российская торговая сеть по продаже косметики и парфюмерии. Главный офис расположен в Екатеринбурге. Там же в 1996 году был открыт первый магазин. Сейчас по стране открыто около 30 точек. Магазины есть в Москве, Новосибирске, Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Сочи, Хабаровске, Челябинске.

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