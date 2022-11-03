В Красноярске откроют первый магазин косметики и парфюмерии «Золотое яблоко»
В Красноярске в ТРЦ «Планета» откроется магазин косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Это будет первый магазин сети в городе.
В пресс-службе «Планеты» DK.RU уточнили, что торговая точка появится на месте закрывшегося весной спортивного магазина Adidas. Открытие намечено на начало 2023 года. Сейчас в помещении идет ремонт. Другие детали не раскрываются.
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