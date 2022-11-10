В ТРЦ «Планета» закрылся магазин Kira Plastinina

Бутик Kira Plastinina приостановил работу в торгово-развлекательном центре «Планета».

Однако это закрытие носит временный характер — в магазине проводится косметический ремонт, меняется оформление витрин, — спешит успокоить покупателей пресс-служба торгового центра «Планета».

Сообщается, что магазин возобновит работу в обычном режиме примерно через две недели.

Стиль своего бренда Кира определяет как «art-glamour-sportive-casual», одежда Kira Plastinina относится к средней ценовой группе и ориентирована на девушек 15…25 лет. Как утверждает сама Кира, она шьет только такую одежду, которую хотела бы носить сама и 99% ее гардероба составляют вещи собственной марки.

Справка

Торговая марка Kira Plastinina — личный проект Сергея Пластинина. Первый показ дизайнера Киры Пластининой в России случился в 2007, тогда же открылась первая студия марки Kira Plastinina в ТЦ «Европейский» (Москва).

В развитие данной марки в России, маркетинговую компанию и создание представительства в Китае, где на сторонних фабриках осуществляется производство одежды, г-ном Пластининым было вложено $35 млн.

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