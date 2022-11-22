В Красноярске в «Планету» заходит еще один одежный ритейлер
Российский бренд одежды M.Reason на этой неделе откроется в красноярской ТРЦ «Планета». О планах сообщили DK.RU в пресс-службе компании.
Ориентировочно открытие запланировано на 24 — 25 ноября. Другие детали пока не сообщаются.
В настоящий момент у нас есть существенный объем вакантной площади на 2-м этаже — этот объем пока не законтрактован. В остальном процент вакантной площади в ТРЦ находится в норме, пустуют лишь отдельные помещения, по каждому из которых ведутся переговоры. В сравнении со стабильными «доковидными» годами поиск арендаторов усложнился, в первую очередь ввиду общей экономической неопределенности и роста количества потенциальных арендаторов, которые не готовы к долгосрочным вложениям. Тем не менее и сегодня на рынке присутствует определенное количество арендаторов, готовых, как минимум, частично заместить пустующие сейчас или те, которые освободятся в будущем, площадки, в том числе якорные, — рассказывал ранее DK.RU Александр Раддац, коммерческий руководитель проекта ТРЦ «Планета» (Красноярск).
Справка
M.Reason – российский бренд женской одежды, имеет собственное производство в России, розничную сеть магазинов в РФ и СНГ, интернет-магазин с доставкой по всей стране.
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