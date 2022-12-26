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В красноярской «Планете» рассказали о работе в новогодние праздники

В красноярской «Планете» рассказали о работе в новогодние праздники
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

Перед праздниками и во время новогодних каникул ТРЦ «Планета» в Красноярске меняет режим работы. 31 декабря магазины, кинотеатр «Киномакс» и «Колизей» закроют в 20:00.

#НОВОСТИ
Гипермаркет «О’КЕЙ» в тот день будет работать до 21:00. А с 28 по 30 декабря перейдет на круглосуточный режим работы. В первый день нового года ТРЦ «Планета» откроется в 13:00.
 
Со 2 января все магазины и кинотеатр начнут работать в обычном режиме. Спортивный центр «Колизей» будет открыт с 08:00 до 22:00 со 2 по 8 января. С 9 января вернется к обычному режиму работы.
 
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Автор: Петр Савельев
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