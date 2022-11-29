Бутик Kira Plastinina открылся после ремонта в Красноярске
В торгово-развлекательном центре «Планета» возобновила работу обновленная студия Kira Plastinina. Она была закрыта около 3 недель.
В магазине провели косметический ремонт, поменяли оформление витрин, завезли новую коллекцию.
Справка
Торговая марка Kira Plastinina — личный проект Сергея Пластинина. Первый показ дизайнера Киры Пластининой в России случился в 2007, тогда же открылась первая студия марки Kira Plastinina в ТЦ «Европейский» (Москва). Стиль своего бренда Кира определяет как «art-glamour-sportive-casual», одежда Kira Plastinina относится к средней ценовой группе и ориентирована на девушек 15…25 лет. Как утверждает сама Кира, она шьет только такую одежду, которую хотела бы носить сама и 99% ее гардероба составляют вещи собственной марки.
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