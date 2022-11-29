Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.11
60,47
62,87
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бутик Kira Plastinina открылся после ремонта в Красноярске

Бутик Kira Plastinina открылся после ремонта в Красноярске
Иллюстрация: Кира Пластинина

В торгово-развлекательном центре «Планета» возобновила работу обновленная студия Kira Plastinina. Она была закрыта около 3 недель.

#НОВОСТИ

В магазине провели косметический ремонт, поменяли оформление витрин, завезли новую коллекцию.

Справка

 
Торговая марка Kira Plastinina — личный проект Сергея Пластинина. Первый показ дизайнера Киры Пластининой в России случился в 2007, тогда же открылась первая студия марки Kira Plastinina в ТЦ «Европейский» (Москва). Стиль своего бренда Кира определяет как «art-glamour-sportive-casual», одежда Kira Plastinina относится к средней ценовой группе и ориентирована на девушек 15…25 лет. Как утверждает сама Кира, она шьет только такую одежду, которую хотела бы носить сама и 99% ее гардероба составляют вещи собственной марки.
 

Читайте также:

В ТРЦ «Планета» закрылся магазин Kira Plastinina

Бутик Kira Plastinina приостановил работу в торгово-развлекательном центре «Планета».

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Хакасией заинтересовался «Интурист»Хакасией заинтересовался «Интурист»
  • В Красноярском крае определили 100 креативных лидеровВ Красноярском крае определили 100 креативных лидеров
  • В Красноярске выбрали подрядчика для проектирования дороги на ул. СтасовойВ Красноярске выбрали подрядчика для проектирования дороги на ул. Стасовой
  • Красноярск ожидает экстремальное похолодание на выходных до –30Красноярск ожидает экстремальное похолодание на выходных до –30
  • В Красноярске продали ТРК «Саяны»В Красноярске продали ТРК «Саяны»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.