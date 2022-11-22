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В Красноярск зашла сеть «Фермер-Центр» из Новосибирска

В Красноярск зашла сеть «Фермер-Центр» из Новосибирска
Иллюстрация: Фермер-Центр

Сеть «Фермер-Центр» открыла первый магазин в Красноярске. Он находится на ул. Партизана Железняка. В день открытия выручка составила 144 тыс. рублей, — сообщается в социальных сетях компании.

#НОВОСТИ
Сеть будут развивать по франшизе. В декабре 2022 в Красноярске откроется еще два магазина. Всего в планах за 2…3 года запустить в городе 120…150 магазинов.  
 
«Континент-Сибирь» пишет, что мастер-партнером и владельцем лицензии на территории Красноярского края стало «Семейное хозяйство Вербицкие», владелец — Дмитрий Вербицкий, управляющий партнер — Максим Павлов

Справка

 
Основателем компании «Фермер-центр франчайзинг» является Илья Сухарев. Компания появилась 5 лет назад, по франшизе — 3 года. Сейчас работает 53 магазина. Они находятся в Новосибирске, Омске, Кемерове и Красноярске. По информации с сайта компании, выручка одного магазина в месяц составляет 1,55 млн рублей, а чистая прибыль торговых точек — 180 тыс. рублей.
 

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Автор: Петр Савельев
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