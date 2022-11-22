В Красноярск зашла сеть «Фермер-Центр» из Новосибирска
Сеть «Фермер-Центр» открыла первый магазин в Красноярске. Он находится на ул. Партизана Железняка. В день открытия выручка составила 144 тыс. рублей, — сообщается в социальных сетях компании.
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