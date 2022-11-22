В Красноярск зашла сеть «Фермер-Центр» из Новосибирска

Справка

Основателем компании «Фермер-центр франчайзинг» является Илья Сухарев. Компания появилась 5 лет назад, по франшизе — 3 года. Сейчас работает 53 магазина. Они находятся в Новосибирске, Омске, Кемерове и Красноярске. По информации с сайта компании, выручка одного магазина в месяц составляет 1,55 млн рублей, а чистая прибыль торговых точек — 180 тыс. рублей.