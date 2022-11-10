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«Ротация арендаторов — это норма»: ТРЦ «Планета» о заполняемости площадей

«Ротация арендаторов — это норма»: ТРЦ «Планета» о заполняемости площадей
Иллюстрация: DK.RU

Не успев отойти от ковидных ограничений, торговые центры столкнулись с оттоком крупных арендаторов в связи с геополитическим кризисом. Усложнился ли поиск арендаторов – DK.RU узнал у ТРЦ «Планета».

#БИЗНЕС
«Ротация арендаторов — это норма»: ТРЦ «Планета» о заполняемости площадей 1У нас есть постоянно обновляемый пул потенциальных арендаторов, формируемый на основании входящих запросов на аренду в наших торговых центрах. В первую очередь мы обращаемся к нему, чтобы быстро найти замещение ушедшим арендаторам. Также мы более точечно работаем с рынком, прежде всего с арендаторами из того же сегмента, что и ушедшие, чтобы замещение не нарушило общую концепцию торгового центра. При этом, безусловно, мы учитываем текущие рыночные реалии», – рассказал Александр Раддац, коммерческий руководитель проекта ТРЦ «Планета» (Красноярск). 
Он отметил, что ТРЦ ведет переговоры по поиску арендаторов на вакантные площади.  
 
– Постоянная ротация арендаторов присуща любому ТРЦ — это норма. В настоящий момент у нас есть существенный объем вакантной площади на 2-м этаже — этот объем пока не законтрактован. В остальном процент вакантной площади в ТРЦ находится в норме, пустуют лишь отдельные помещения, по каждому из которых ведутся переговоры. В сравнении со стабильными «доковидными» годами поиск арендаторов усложнился, в первую очередь ввиду общей экономической неопределенности и роста количества потенциальных арендаторов, которые не готовы к долгосрочным вложениям. Тем не менее и сегодня на рынке присутствует определенное количество арендаторов, готовых, как минимум, частично заместить пустующие сейчас или те, которые освободятся в будущем, площадки, в том числе якорные.
 
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Автор: Петр Савельев
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