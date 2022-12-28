Магазин «Рив Гош» закроется на ремонт в Красноярске
В торгово-развлекательном центре «Планета» на новогодних каникулах закроется на ремонт магазин косметики «Рив Гош». Эту информацию DK.RU подтвердили в пресс-службе ТРЦ.
Тfам сообщили, что торговая точка перестанет работать с 7 января. Ориентировочно магазин будет закрыт до марта.
Справка
«Рив Гош» — российская парфюмерно-косметическая сеть, была основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Сегодня на территории России работает 251 магазин сети. Большая часть из них находится в Москве (55) и Санкт-Петербурге (47). В Красноярске открыто два магазина.
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