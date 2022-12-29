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В красноярской «Планете» вновь открылся магазин Mango

В красноярской «Планете» вновь открылся магазин Mango
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

Сегодня, 29 декабря, в торгово-развлекательном центре «Планета» возобновил работу магазин одежды испанской сети Mango.

#НОВОСТИ
Торговая точка закрылась в самом начале марта. Это было связано с началом спецоперации. В компании тогда пояснили, что у них возникли проблемы с транспортировкой и поставкой товаров.
— Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране, — говорилось в сообщении.
В пресс-службе ТРЦ рассказали, что магазин работает на том же месте на первом этаже «Планеты». В наличии —  повседневная, классическая и спортивная одежда, обувь и аксессуары для женщин, мужчин и детей. Сейчас ретейлер объявил распродажу товаров с 50% скидкой.
 
Летом стало известно, что Mango передаст все свои собственные магазины в стране партнерам-франчайзи. Это было связано с тем, что компания не хотела нести риски по доставке товаров в Россию. В конце июля первые магазины под брендом Mango открылись в Москве. 
 
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Автор: Петр Савельев
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