Красноярская сеть АЗС «Магнат-РД» избежала банкротства

Арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение между управлявшей до банкротства ООО «Магнат-РД» и кредиторами.

Основным из кредиторов является ООО «Капитал инвест», контролируемое Александром Говором, кузбасским предпринимателем. Он знаменит тем, что в 2022 приобрел российскую сеть McDonald’s, — пишет Ъ.

Решение о заключении мирового соглашения было принято на собрании кредиторов 30 января 2023.

В реестр «Магнат-РД» включены требования на 626 млн, из них 598 млн рублей — перед «Капитал инвест». По условиям мирового соглашения, «Магнат-РД» взяла на себя обязательства в течение 30 дней погасить около 30 млн рублей долга перед 128 кредиторами, а также пени и штрафы на 2,8 млн. Долг перед «Капитал инвест» планируется закрыть за два месяца.

ООО «Столица-М» — один из кредиторов, возражал против соглашения, ссылаясь на «сомнительный характер» его положений, однако суд с этой позицией не согласился. В материалах дела говорится, что владеющее ООО «Капитал инвест» АО «Инрусинвест» одобрило внесение «дочкой» целевого вклада в имущество «Магнат-РД» в сумме до 537,2 млн для погашения требований кредиторов.

Напомним, что в октябре 2022 новокузнецкое ООО «Капитал инвест» за 239,4 млн рублей купило у банкротного ООО «Регион нефтетрейд» 99% в ООО «Магнат-РД». Компания до банкротства владела одной из пяти крупнейших сетей АЗС в Красноярском крае. Сообщалось, что в собственности «Магнат-РД» находятся три нефтебазы объемом хранения до 10 тыс. т, 28 АЗС и автотранспортный участок с 30 бензовозами. В 2016 имущество компании было арестовано по требованию Сбера на 794 млн, в связи с просрочкой по кредитам. В 2018 в компании введено наблюдение, в марте 2019 — банкротство.

АО «Инрусинвест» — крупный кузбасский девелопер, имеет 16 «дочек» в разных регионах Сибири, в том числе ООО «Кузбасский деловой союз» и ООО «Горно-Алтайский нефтепродукт», развивающие в Кузбассе, Новосибирской области, Республике Алтай и Алтайском крае сеть АЗС под брендом «Лукойл».

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