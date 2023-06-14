«Лукойл» создаст сеть АЗС в Красноярске

До этого компания не была представлена в городе, а ее топливо можно было приобрести лишь на некоторых сетях АЗС.

В Красноярске появятся заправки компании «Лукойл». Об этом своем телеграм-канале сообщил Иван Азаренко, депутат Горсовета.

В ближайшее время в Красноярск зайдет компания „Лукойл“, в западных регионах России топливо с АЗС „Лукойл“ имеет хорошую репутацию среди водителей», — написал он.

Источник информации г-н Азаренко не указал. На сайте «Лукойла» и в его соцсетях никакой информации об этом нет. Оперативно связаться с компанией не удалось.

Меж тем депутат утверждает, что нефтяники откроют в Красноярске 11 АЗС, которые дополнительно будут оборудованы станциями быстрой зарядки электромобилей.

Напомним, что в январе 2023 «Лукойл» получил лицензии для геологического изучения, разведки и добычи на Южно-Паютском, Южно-Ушаковском и Ладукетском месторождениях, расположенных на севере Красноярского края. Их суммарные запасы составляют порядка 300 млн тонн условного топлива.

Обновлено в 09:39: Под брендом «Лукойл» будут работать красноярские заправки «Магнат-РД», пишет НГС24, со ссылкой на выступление главы Красноярска Владислава Логинова в Горсовете. Этих заправок в городе как раз 11.

В прошлом году сеть купила компания «Инрусинвест», на 99% принадлежащая Александру Говору — сегодняшнему владельцу российской части сети McDonald’s («Вкусно — и точка!»). Вероятно, именно она и преобрела франшизу.

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