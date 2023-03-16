Ростехнадзор требует остановить нефтебазу «Нефтеком» в Таежном

Енисейское управление Ростехнадзора подало иск с требованием приостановить эксплуатацию нефтебазы ООО «Нефтеком» в пос. Таежный.

Пресс-служба ведомства сообщает, что на предприятии было выявлено 24 нарушения требований промышленной безопасности.

По версии надзора, на нефтебазе ООО «Нефтеком» допущено проведение строительно-монтажных работ резервуаров не только без заключения Росэкспертизы, но и полного отсутствия ПСД. Нет разрешения на ввод и эксплуатацию резервуаров. Нет приборов обнаружения утечек нефтепродуктов и паров, а также техсредств, обеспечивающих оповещение об обнаружении разливов нефти.

С учетом выявленных нарушений, влекущих за собой угрозу жизни и здоровью людей, Енисейским управлением Ростехнадзора составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ», — сказано в сообщении.

Справка ООО «Нефтеком» является поставщиком нефтепродуктов на северо-востоке Красноярского края. В собственности компании находится нефтебаза с ж/д путями, сеть АЗС под брендом «Нефтеком». «Нефтеком» имеет договоры прямых поставок с производителями «ПАО Роснефть», «ПАО Газпромнефть». Численность сотрудников 250 человек. (Данные сайта Нефтеком24)

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