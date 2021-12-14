Власти бездействуют: на заводе кремния обнаружена течь трихлорсилана
На территории санитарно-защитной зоны ГХК работают представители МЧС края, — сообщает пресс-служба ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат».
Сегодня на территории завода полупроводникового кремния, который расположен в санитарно-защитной зоне ГХК, была обнаружена капельная течь из патрубков емкости, в которой хранится трихлорсилан*.
На место оперативно выехала оперативная ОГО, ЧС и МП ГХК, представители МЧС города и края, а также руководство предприятия.
По словам Владимира Дубровина, и.о. руководителя ОГО, ЧС и МП ГХК, была обнаружена протечка в буферную емкость, специально предназначенную на случай подобной ситуации, не представляющая угрозы персоналу и населению близлежащих объектов.
Ситуация находится под контролем специалистов МЧС региона, которыми были организованы все необходимые мероприятия по локализации выявленной протечки.
Напомним, в 2010 году завод полупроводникового кремния приобрела у ГХК ЗАО «Корпорация КОНТИ», с 2020 года и по настоящее время емкости находятся на балансе Росимущества.
О проблеме еще летом 2020 года писал Алексей Кулеш, депутат Заксобрания края, в своем фейсбуке. Суть в том, что на территории Железногорска в состоянии в банкротства находится Завод полупроводникового кремния (ЗПК). На заводе размещены емкости с хлорсиланом, около 400 куб. м — это
страшно ядовитая, коррозионная и опасная для всего живого субстанция. Емкости много лет не обслуживались и сейчас находятся в аварийном состоянии».
Проблема устранения источника опасности межведомственная, а потому сложно реализуемая. По факту, до наступления чрезвычайного происшествия, проблема находится в руках собственника предприятия.
Хлорсилан и емкости решением Арбитражного суда переданы в ведение Росимущества, поскольку такое имущество ограничено в обороте. Ростехнадзор выносит тревожные предписания, которые некому выполнять — у предприятия нет денег и людей. У министерства экологии и ГУ ЧС нет оснований для реагирования — аварии пока нет. У министерства промышленности нет оснований для принятия мер — предприятие уже прекратило деятельность. А между тем специалисты, имеющие доступ на территорию завода, говорят, что коррозия и подтекания на трубопроводах и баках уже стали многочисленными и угрожающими» — пишет Кулеш в соцсетях.
По данному вопросу правительством Красноярского края проводилось несколько совещаний, в том числе инициированных и депутатом Кулешом, но воз и ныне там.
Очевидно, что все попытки решить проблему своими силами обречены и ситуация разрешится новым ЧС, награждением непричастных и наказанием невиновных, как это водится в традиции российской системы госуправления.
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