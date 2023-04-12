Акселератор для производства: зачем оцифровывать промышленность

Несмотря на санкции, в 2022 почти две трети российских промышленных компаний не стали сокращать инвестиции в цифровизацию, а 16% и вовсе увеличили. Разбираемся, какие задачи они решают с помощью ИТ.

Цифровизация, которая массово началась в России в 2020, продолжает набирать обороты. Все больше отраслей находят в ней решения своих задач и вопросов — и промышленность здесь не исключение. Так, по данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2022 около 63% крупных и средних предприятий сегмента нарастили инвестиции в цифровое и технологическое развитие, а 26% — отмечают увеличении востребованности вложений в эти технологии по сравнению с 2021. Эксперты прогнозируют, что в этом году актуальность тему не снизится. Тем более, что многие ответы на вызовы, которые этот год поставил, лежат в сфере ИТ.

Кейс № 1. Взгляд на контроле

Доля импортной техники в российской промышленности традиционно высока. Например, по данным агентства «Национальные кредитные рейтинги», в нефтегазовом секторе по итогу 2022 она составляет примерно 40%, а в угольном сегменте — по отдельным видам доходит до 90%. При этом, по оценкам Торгово-промышленной палаты РФ, поставки из-за рубежа в страну за 2022 сократились примерно на треть. Это уже привело к сдвигу по времени ряда знаковых для страны промышленных проектов. В перспективе положение может усугубиться, поскольку, по мнению экспертов того же НКР, в горизонте трех лет добиться ощутимых успехов на почве импортозамещения и построения технологического суверенитета вряд ли удастся. В такой ситуации вопрос контроля сохранности действующего оборудования становится критичным.

Справиться с задачей помогают системы умного видеонаблюдения, которые не только обеспечивают возможность круглосуточного контроля за происходящим па площадках предприятия, но и в автоматическом режиме фиксируют инциденты и уведомляют ответственных лиц.

Например, в Уренгойской электросетевой компании с помощью такой системы, созданной на базе решений компании МТС, контролируют внешние и внутренние контуры цехов по ремонту электрооборудования, складских помещений, гаража спецтехники и входной группы комплекса, фиксируя время, дату событий, перемещения персонала, а также въезд и выезд транспортных средств с территории объекта. Как рассказывают в УЭК, одним из важных преимуществ этой системы является то, что использованные в ней камеры выдерживают экстремально низкие температуры (до −50 градусов). Это снижает риски отказа оборудования в суровых условиях Севера, а следовательно, вырастает надежность всей системы контроля.

Кейс № 2. Сохранить и обработать

Цифровизация промышленности невозможна без эффективных систем хранения и обработки больших массивов данных, которые мало создать, а нужно еще и обслуживать. Однако это сегодня может стать серьезным испытанием для бюджета организации. Дело в том, что серверное оборудование (как импортное, так и отечественное) существенно подорожало. По данным компании Softline, только за первые девять месяцев 2022 рост цен в этом сегменте составил от 30 до 50%.

Использование облачных сервисов снимает необходимость этих трат, высвобождая таким образом средства, которые можно пустить на другие нужды компании. К тому же, облака сегодня позволяют решать не только задачи хранения информации. Так, многие компании сегодня переносят туда свои CRM-системы и дистанционно используют программные комплексы обработки данных. Промышленникам облака помогают с цифровым планированием бизнеса, моделированием сред и методов управления ими, внедрением аналитических технологий в процессы организации производства. Все это ведет к повышению эффективности процессов (не только заведенных в облака, но и сопряженных с ними), вследствие чего растет производительность и доходность.

Все это заставляет промышленные предприятия все больше обращаться к облачным технологиям. Так, по данным МТС, за 2022 спрос на облачный сервис #CloudMTS вырос в несколько раз. И большая часть новых подключений — 45% — пришлась именно на производства. По оценкам компании, использование облаков позволяет их пользователям из бизнеса экономить ежемесячно до 25% по сравнению с затратами на обслуживание собственных серверных мощностей.

Кейс № 3. Преграда для хакера

Цифровизация все большего числа бизнес-процессов накладывает очень высокие требования в части кибербезопасности компаний и предприятий. Особенно остро эта проблема встала весной прошлого года. По данным «Лаборатории Касперского», тогда количество хакерских атак год к году выросло более чем в 4,5 раза, а их средняя продолжительность — почти в 80 раз. Нападениям подвергались как госучреждения, так и крупные промышленные компании. И самыми распространенными среди них были DDoS-атаки. В 2022 напряженность в этом вопросе сохранилась. Так, по данным МТС, средняя продолжительность таких нападений составляла восемь часов, а их мощность — 10,5 Гбит/с.

Чаще всего таким нападкам подвергаются сайты компаний, из-за чего клиенты не могут получить к нему доступ. Но возможны атаки и на ИТ-инфраструктуру. К примеру, атака на канал коммуникации может нарушить работу системы обмена информацией между подразделениями компании (включая оборудование) и центрами принятия решений и контроля. А это чревато сбоями в технологическом процессе, что грозит многомилионными потерями.

Все это побудило промышленников активнее искать защиты от DDoS-атак. Так, по данным МТС, количество обращений за подобными решениями только в первом полугодии 2022 года выросло в пять раз, по отношению к аналогичному периоду 2021. При этом 70% этих обращений были от крупных металлургических компаний. Также среди них были добывающие и обрабатывающие предприятия (18% и 12% новых запросов соответственно).

Кейс № 4 Учет для оптимизации

Особое место в сфере цифровизации промышленности играют решения, построенные на базе технологии интернета вещей (IoT). В первую очередь речь здесь идет о всевозможных датчиках, отслеживающих соответствие оборудования и среды заданным параметрам, и сигнализирующих при их отклонении. Наиболее массово эти устройства проникли в сферу ЖКХ. С их помощью компании отрасли автоматизируют рутинные операции по сбору показаний. В целом, IoT-оборудование зарекомендовало себя как надежный и эффективный инструмент. Об этом свидетельствует и тот факт, что, по данным МТС, только в Красноярском крае количество подобных устройств на базе технологии NB-IoT за 2022 выросло на 32%. За умными датчиками и счетчиками обращались компании из самых разных отраслей, включая промышленность.

Использование IoT-оборудования на производстве позволяет решить массу задач. Например, их активно используют для контроля периметров. Датчики движения, объема, открытия дверей и окон, температуры, дыма — все они помогают существенно повысить уровень безопасности на производстве. А за счет того, что данные с них поступают автоматически, отпадает надобность в контролирующем персонале, что позволяет экономить на зарплатном фонде.

Такие счетчики, работающие на базе технологии NB-IoT от МТС, установлены на одной из крупнейших сетей АЗС в Хакасии. С их помощью компания контролирует энергопотребление на своих заправках, заменив ими выездных сотрудников, отвечавших за учет энергоресурсов. Помимо этого, система «обучена» моментально оповещать о сбоях в электросети. Это помогает оперативнее реагировать на аварии, а, следовательно, снижает время простоя АЗС и процент недополученной прибыли.

P. S. Цифровые инструменты способны повысить эффективность многих бизнес-процессов, и простор для их применения в промышленности очень велик. Разгрузка сотрудников в части рутинных процедур, точный и оперативный учет цифр и показаний, удаленный мониторинг любых производственных процессов и контроль безопасности сотрудников — далеко не полный перечень сфер их использования на предприятиях Красноярского края.

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