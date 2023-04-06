В Красноярском крае вырос спрос на сервисы видеонаблюдения

За первые три месяца 2023 предприятия региона установили в 5 раз больше интеллектуальных систем видеонаблюдения, чем годом ранее.

Такими данными поделились в МТС, проанализировав продажи сервисов видеонаблюдения МТС. По данным МТС, услуги наиболее востребованы у крупных промышленных предприятий региона. Их доля составляет 60%. На ритейл приходится 25% заявок, 8% - на долю охранных предприятий, остальные 7% - на предприятия энергетики и сферы грузоперевозок.

В компании такой интерес к сервисам видеонаблюдения объясняют повышением требований к безопасности производственных помещений, персонала и технологических процессов. Крупные застройщики и охранные предприятия в основном заинтересованы в защите объектов от несанкционированного проникновения. Ритейлеры внедряют сервисы для аналитики числа посетителей в магазинах, а логистические компании – для контроля за грузами и персоналом. На крупных предприятиях региона благодаря умному видеонаблюдению ведется мониторинг за производственными площадками и соблюдением техники безопасности.

Все чаще компании обращаются к нам с запросом на установку систем видеонаблюдения с учетом сложных климатических условий Крайнего Севера или экстремальных температур в производственных помещениях. Мы прорабатываем и возможность установки камер на открытых пространствах, где бывает шквалистый ветер и температура опускается до минус 60 градусов, например, на крышах зданий, и в плавильных цехах, в которых оборудование нужно защищать специальными кожухами, выдерживающими до плюс 100 градусов. Экспертиза МТС позволяет решать любые технические задачи, а сервисы нашей экосистемы способствуют цифровизации промышленных площадок, даже тех, что находятся в отдаленных и северных районах, — пояснил Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае.

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