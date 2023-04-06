Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.04
79,35
86,72
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае вырос спрос на сервисы видеонаблюдения

В Красноярском крае вырос спрос на сервисы видеонаблюдения
Иллюстрация: fabrikasimf / ru.freepik.com

За первые три месяца 2023 предприятия региона установили в 5 раз больше интеллектуальных систем видеонаблюдения, чем годом ранее.

#НОВОСТИ
Такими данными поделились в МТС, проанализировав продажи сервисов видеонаблюдения МТС. По данным МТС, услуги наиболее востребованы у крупных промышленных предприятий региона. Их доля составляет 60%. На ритейл приходится 25% заявок, 8% - на долю охранных предприятий, остальные 7% - на предприятия энергетики и сферы грузоперевозок.
 
В компании такой интерес к сервисам видеонаблюдения объясняют повышением требований к безопасности производственных помещений, персонала и технологических процессов. Крупные застройщики и охранные предприятия в основном заинтересованы в защите объектов от несанкционированного проникновения. Ритейлеры внедряют сервисы для аналитики числа посетителей в магазинах, а логистические компании – для контроля за грузами и персоналом. На крупных предприятиях региона благодаря умному видеонаблюдению ведется мониторинг за производственными площадками и соблюдением техники безопасности.
Все чаще компании обращаются к нам с запросом на установку систем видеонаблюдения с учетом сложных климатических условий Крайнего Севера или экстремальных температур в производственных помещениях. Мы прорабатываем и возможность установки камер на открытых пространствах, где бывает шквалистый ветер и температура опускается до минус 60 градусов, например, на крышах зданий, и в плавильных цехах, в которых оборудование нужно защищать специальными кожухами, выдерживающими до плюс 100 градусов. Экспертиза МТС позволяет решать любые технические задачи, а сервисы нашей экосистемы способствуют цифровизации промышленных площадок, даже тех, что находятся в отдаленных и северных районах, — пояснил Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае.
Читайте также: 
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «ИрАэро» полетит из Красноярска в Маньчжурию«ИрАэро» полетит из Красноярска в Маньчжурию
  • «Экономика горы»: красноярские металлурги взяли новый вектор развития«Экономика горы»: красноярские металлурги взяли новый вектор развития
  • В Красноярском крае удвоили грантовую поддержку фермеровВ Красноярском крае удвоили грантовую поддержку фермеров
  • Пекарня Александра Митракова «12 слоев» превратится в сетьПекарня Александра Митракова «12 слоев» превратится в сеть
  • Блюда Хайяма Аминова станут частью нового меню в бизнес-классе «Аэрофлота»Блюда Хайяма Аминова станут частью нового меню в бизнес-классе «Аэрофлота»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.