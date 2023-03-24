МТС ускорила мобильный интернет на крупнейших месторождениях Северо-Енисейского района
Скорость мобильного интернета на промышленных площадках и в районе вахтовых поселков выросла в среднем в пять раз.
Увеличение скоростей мобильного интернета МТС за счет модернизации оборудования произошло практически на всех крупных золоторудных месторождениях Северо-Енисейского района - Благодатном, Олимпиадинском, Ведуге, Эльдорадо, Золотом и других ключевых промышленных площадках региона. Теперь рабочие и инженеры смогут не только общаться с близкими, но и, например, смотреть фильмы со смартфона, слушать музыку и пользоваться мобильными приложениями. В дальнейшем при улучшении качества связи на месторождениях можно будет внедрять инновационные цифровые сервисы: системы умного видеонаблюдения и видеоаналитики, интернет вещей, облачные технологии.
Два года назад МТС первой обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом территорию вахтового поселка и часть площади рабочего карьера месторождения Ведуга. В прошлом году мы первыми реализовали комплексный проект обеспечения связью нескольких производственных площадок в Северо-Енисейском районе. Затем выполнили очередной сложный технический проект, ускорив мобильный интернет сразу на нескольких крупных золоторудных месторождениях. Многие из подобных месторождений находятся в северных территориях, в отдаленных районах, и каждый раз проект по модернизации сетей – непростая задача, с которой мы успешно справляемся», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
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