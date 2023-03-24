МТС ускорила мобильный интернет на крупнейших месторождениях Северо-Енисейского района

Два года назад МТС первой обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом территорию вахтового поселка и часть площади рабочего карьера месторождения Ведуга. В прошлом году мы первыми реализовали комплексный проект обеспечения связью нескольких производственных площадок в Северо-Енисейском районе. Затем выполнили очередной сложный технический проект, ускорив мобильный интернет сразу на нескольких крупных золоторудных месторождениях. Многие из подобных месторождений находятся в северных территориях, в отдаленных районах, и каждый раз проект по модернизации сетей – непростая задача, с которой мы успешно справляемся», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.