295 млн потратят на объединение дорог Красноярской агломерации в единую систему

Внедрение транспортной интеллектуальной системы обеспечит автоматизированное управление дорогами в онлайн-режиме.

В 2023 дорожные службы Красноярского края объединят системы автоматизированного управления транспортными потоками Красноярска и пригорода — на работы выделено около 295 млн рублей.

На городских магистралях установят 45 детекторов транспорта, дополнительные платные парковочные места, два динамических информационных табло на улицах Свердловская и Глинки. Кроме того, на 63 светофорах появятся дорожные контроллеры.

На дорогах пригородной территории установят 110 детекторов, 40 купольных камер, 12 электронных табло и шесть дорожных метеостанций.

Комплексная интеграция маршрутных систем города и региона даст возможность оценивать дорожную обстановку и регулировать транспортные потоки по всей территории Красноярской агломерации в режиме онлайн. Дорожные службы смогут автоматизированно выстраивать оптимальные маршруты, регулировать работу светофор и контролировать дорожное обслуживание. На внедрение транспортной интеллектуальной системы в течение 2023 планируется потратить около 295 млн рублей.

Городские службы будут понимать, сколько транспорта въезжает, а значит смогут определять интенсивность трафика и оптимизировать поток движения. Краевые дорожники начнут мониторить транспортный поток на выезде из города для классификации транспорта, весогабаритного контроля, отслеживания заторовых ситуаций и своевременного реагирования на ДТП и ЧС», — цитируют Михаила Буйлова, заместителя руководителя краевого Управления автомобильных дорог на официальном портале Красноярского края.

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