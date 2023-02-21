89 млрд инвестируют в строительство метротрамвая в Красноярске

Начало строительства первой линии запланировано на 2023, а завершение строительно-монтажных работ — на 2026.

Об этом сообщил Дмитрий Зотин, заместитель министра транспорта региона. Информацию он озвучил во время заседании комитета по бюджету и экономической политике Заксобрания края 20 февраля.

«Учитывая, что проектно-сметная документация была разделена на множество этапов, первые из которых уже внесены в экспертизу, начать строительство планируется в начале строительного сезона 2023 года. В 2026 году планируется завершение всех строительно-монтажных работ под ключ», — цитирует Дмитрия Зотина ТАСС.

Известно, что протяженность первой линии будет равна 10,8 км. В нее войдут шесть остановок — четыре из них будут располагаться под землей, две запланированы надземными. Кроме того, предусмотрено строительство электродепо, а также инженерного корпуса.

Сообщается, что объем инвестиций в объект составит около 89 млрд рублей.

Со слов Дмитрия Зотина, в настоящее время подготовительные работы проходят в соответствии с графиком. На данный момент огорожены строительные площадки под первые стартовые котлованы, под первые стартовые котлованы, организованы дороги объездные, утверждена схема организации дорожного движения в местах перекрытия в центре города.

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