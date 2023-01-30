«Все идет по плану»: в Красноярск привезли технику для строительства метро

Субподрядчик строительства метрополитена в Красноярске, компания «Бамтоннельстрой-Мост», передислоцировала в Красноярск часть необходимой техники.

Об этом представители компании сообщили во время очередного штаба по строительству метро. Так, в Красноярск привезли буровые установки для буронабивных свай, краны и общестроительную технику. Вместе с техникой в столицу края приехали 93 специалиста компании. На «пике» работ «Бамтоннельстрой-Мост» планирует задействовать до 300 единиц техники, 6 тоннелепроходческих комплексов и до 9000 человек.

ГК «Моспроект-3», которая стала генподрядчиком работ, закончила строить дороги-дублеры ул. Молокова, по которым уже пустили транспортный поток, и подготовила первую строительную площадку для начала тоннелепроходческих работ.

Из зоны строительства нужно будет перенести свыше 6 км электрических кабелей, свыше 420 м труб водопровода и канализации и 430 м линий связи.

Также сейчас в зоне строительства метро продолжают проводить инженерно-геологические изыскания, которые уже завершены на 199 скважинах. Кроме того, специалисты обследуют здания, попадающие в зону влияния линии метро, визуальный и инструментальный осмотр выполнен в 163 зданиях.

На данный момент, по заявлению представителей «Моспроект-3» и «Бамтоннельстрой-Мост», все работы идут по графику.

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