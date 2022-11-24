В Красноярске закончили изыскания на трех площадках метро
Сегодня в Красноярске прошел очередной штаб по строительству метро. Сергей Ерёмин, заместитель губернатора края, рассказал, что работы идут по графику.
В настоящее время утверждена документация по планировке территории, продолжаются инженерно-геологические изыскания.
Изыскания полностью закончены на трех первоочередных площадках – будущих остановочных пунктах «улица Шахтеров», «Площадь Революции» и перегон от остановки «Карла Маркса» до остановки «улица Шахтеров». Работа идет в хорошем темпе, препятствий никаких нет», – проинформировал Сергей Ерёмин.
Сейчас в городе строят дороги-дублеры вдоль улицы Молокова, они должны быть готовы до конца года. В скором времени на проезжей части начнут готовить котлован. Также рабочие осматривают здания, которые попадают в зону строительства метро.
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Компании придется вернуть все полученные деньги, а это более полумиллиарда, и заплатить неустойку.
В Красноярске обследуют около 300 зданий в зоне строительства метро
В Красноярске специалисты обследуют около 300 зданий, попадающих в зону прохождения ветки метро.
В Красноярске на месте рынка «Октябрьский» построят станцию метро
В Красноярске рынок «Октябрьский» на ул. Высотной переедет на новое место. На месте рынка планируют построить конечную станцию метрополитена.