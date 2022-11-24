В Красноярске закончили изыскания на трех площадках метро

В настоящее время утверждена документация по планировке территории, продолжаются инженерно-геологические изыскания.

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