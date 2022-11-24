Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.11
60,65
62,17
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске закончили изыскания на трех площадках метро

В Красноярске закончили изыскания на трех площадках метро
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Сегодня в Красноярске прошел очередной штаб по строительству метро. Сергей Ерёмин, заместитель губернатора края, рассказал, что работы идут по графику.

#НОВОСТИ
В настоящее время утверждена документация по планировке территории, продолжаются инженерно-геологические изыскания.
Изыскания полностью закончены на трех первоочередных площадках – будущих остановочных пунктах «улица Шахтеров», «Площадь Революции» и перегон от остановки «Карла Маркса» до остановки «улица Шахтеров». Работа идет в хорошем темпе, препятствий никаких нет», – проинформировал Сергей Ерёмин
Сейчас в городе строят дороги-дублеры вдоль улицы Молокова, они должны быть готовы до конца года. В скором времени на проезжей части начнут готовить котлован. Также рабочие осматривают здания, которые попадают в зону строительства метро.
 
Читайте также:
 

С «КрасноярскТИСИЗ» хотят разорвать контракт на корректировку проекта красноярского метро

Компании придется вернуть все полученные деньги, а это более полумиллиарда, и заплатить неустойку.

 

В Красноярске обследуют около 300 зданий в зоне строительства метро

В Красноярске специалисты обследуют около 300 зданий, попадающих в зону прохождения ветки метро.

 

В Красноярске на месте рынка «Октябрьский» построят станцию метро

В Красноярске рынок «Октябрьский» на ул. Высотной переедет на новое место. На месте рынка планируют построить конечную станцию метрополитена.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • СМ.СИТИ построит на Свободном «Белые кварталы»СМ.СИТИ построит на Свободном «Белые кварталы»
  • В администрации Красноярска произошли очередные кадровые перестановкиВ администрации Красноярска произошли очередные кадровые перестановки
  • Красноярский «Бобровый лог» поднял цены на подъемникиКрасноярский «Бобровый лог» поднял цены на подъемники
  • Торговая сеть «Командор» открыла самый большой дискаунтер «Хороший» в КрасноярскеТорговая сеть «Командор» открыла самый большой дискаунтер «Хороший» в Красноярске
  • В Красноярском крае заработал первый завод по переработке рапсаВ Красноярском крае заработал первый завод по переработке рапса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.