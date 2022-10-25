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С «КрасноярскТИСИЗ» хотят разорвать контракт на корректировку проекта красноярского метро

С «КрасноярскТИСИЗ» хотят разорвать контракт на корректировку проекта красноярского метро
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: vk.com/eniseytvchannel

Компании придется вернуть все полученные деньги, а это более полумиллиарда, и заплатить неустойку.

#НОВОСТИ

Госпредприятие Красноярского края «Краевое транспортное управление» хочет расторгнуть контракт с Красноярским трестом инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИЗ») на корректировку ПСД строительства первой очереди красноярского метрополитена. Об этом сообщили в Арбитражном суде региона.

Контракт, о котором идет речь, был подписан в сентябре 2019. Согласно документу, «Красноярск ТИСИЗ» должен был сделать все работы до 20 декабря того же года и получить положительные заключения госэкспертизы на результаты инженерных изысканий, проектную документацию и сметную стоимость строительства.

По состоянию на 30.09.2022 разработанная АО „КрасноярскТИСИЗ“ проектная документация так и не получила положительного заключения государственной экспертизы. При этом заказчик не может использовать при строительстве объекта капитального строительства проектно-сметную документацию, не получившую положительное заключение государственной экспертизы», — рассказывают в суде.

Помимо расторжения договора, «Краевое транспортное управление» требует взыскать с подрядчика 526,4 млн рублей платы за корректировку проекта, а также 141,6 млн рублей пени и 11,1 млн рублей убытков.

Решение о возбуждении производства по делу пока не принято. Вопрос решится в течение пяти дней.

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Автор: Петр Савельев
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