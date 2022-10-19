В Красноярске обследуют около 300 зданий в зоне строительства метро
В Красноярске специалисты обследуют около 300 зданий, попадающих в зону прохождения ветки метро.
В Красноярске бурят скважины для метро на улице Шахтеров
Рабочие приступили к бурению скважин под метро между будущими станциями «Улица Шахтеров» и «Улица Карла Маркса». Подрядчику предстоит взять пробы грунта и затем отправить их в лабораторию.
В Красноярске изменится схема движения на время строительства метро
Региональный Минтранс рассказал, какие улицы будут перекрыты и как будут ехать машины.
В Красноярске выбрали компанию для строительства метро
Сегодня в стенах правительства края подписали контракты для выполнения проектных и строительно-монтажных работ для создания линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта.