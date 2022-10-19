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В Красноярске обследуют около 300 зданий в зоне строительства метро

В Красноярске обследуют около 300 зданий в зоне строительства метро
Иллюстрация: «Красноярское метро»

В Красноярске специалисты обследуют около 300 зданий, попадающих в зону прохождения ветки метро.

#НОВОСТИ
В паблике «Красноярское метро» пояснили, что необходимо оценить техническое состояние сооружений, чтобы понять, нужно ли усиливать их основания. Инженеры осматривают фундамент и по возможности подвалы, в которые есть доступ. Если возможности попасть в подвальное помещение нет, то делают специальные шурфы — бурят скважины около зданий. Через них изучают основания домов под землей. 
 
В планах осмотреть 291 здание. Большую часть (191) будут обследовать с помощью инструментальных методов, а 99 — визуально.  
 
Напомним, что контракт на строительство метро в августе подписали с группой компаний «Моспроект-3». Линия метрополитена должна быть готова в 2026. Реализовывать проект будут через инфраструктурные бюджетные кредиты. На работы по подготовке площадки средства выделят из регионального бюджета. 
 
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Автор: Петр Савельев
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