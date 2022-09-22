В Красноярске бурят скважины для метро на улице Шахтеров

Рабочие приступили к бурению скважин под метро между будущими станциями «Улица Шахтёров» и «Улица Карла Маркса». Подрядчику предстоит взять пробы грунта и затем отправить их в лабораторию.

Скважины будут бурить вдоль проезжей части улицы Шахтёров, от автомоечного комплекса по улице Молокова 72\2 до русла реки Кача в районе улицы Конституции. Как сообщается в паблике «Красноярское метро », перекрывать улицу или вводить другие ограничения для автомобилистов не планируют. Работающие буровые станции будут огораживать локально.

Такие же работы уже выполнили на улице Молокова. Пробы грунта сотрудники «Западно-Уральской Буровой Компании» заканчивают брать и на улице Маркса, где в перспективе появится станция «Площадь Революции».

Напомним, первые инженерно-геологические скважины в Красноярске начали бурить в середине сентября. Контракт на строительство метро в августе подписали с группой компаний «Моспроект-3». Ей предстоит выполнить работы «под ключ». К ним приступят в 2022. Линия метрополитена должна быть готова в 2026. Реализовывать проект будут через инфраструктурные бюджетные кредиты . На работы по подготовке площадки средства выделят из регионального бюджета.

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