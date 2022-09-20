В Красноярске ищут подрядчика для разработки схемы улично-дорожной сети
Администрация Красноярска объявила торги по поиску подрядчика, который займется разработкой проекта улично-дорожной сети и территорий общего пользования города. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
Подать заявку для участия в аукционе можно до 26 сентября. Начальная максимальная цена контракта — 65 млн рублей. Проект должен быть готов до конца октября 2023. Подрядчик должен будет запроектировать, размежевать территорию и сделать инженерные изыскания для дорог, которые будут строить в городе в ближайшие 5 лет.
В департаменте градостроительства говорят, что в разработке новой схемы улично-дорожной сети есть необходимость. В августе 2022 был утвержден новый генплан города, в котором отражены новые транспортно-пересадочные узлы, остановки, трамвайные линии и станции метро. Все они должны быть отображены и в схеме улично-дорожной сети. Также с момента разработки прежней схемы в Красноярске утвердили большое количество проектов планировки и межевания для размещения социальных объектов, строительства дорог и виадуков. Также были внесены изменения в схему территориального планирования Красноярской агломерации.
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