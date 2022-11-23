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В Красноярске на улице Молокова строят дороги-дублёры

В Красноярске на улице Молокова строят дороги-дублёры
Иллюстрация: «Красноярское метро»

На улице Молокова в Красноярске приступили к строительству проездов вокруг будущей строительной площадки метро, сообщается в паблике «Красноярское метро».

#НОВОСТИ
Дороги сделают по две полосы в каждую сторону, они будут из твердого покрытия, там же проведут освещение. Как только дороги будут готовы, подрядчики огородят стройплощадку под возведение котлована. Его сделают на проезжей части улицы Молокова.  
 
Пока идет строительство новых дорог по улице Молокова, закрывать движение на этом участке не будут. 
 
Напомним, что контракт на строительство метро в августе подписали с группой компаний «Моспроект-3». Линия метрополитена должна быть готова в 2026. Реализовывать проект будут через инфраструктурные бюджетные кредиты. На работы по подготовке площадки средства выделят из регионального бюджета. 
 
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Автор: Петр Савельев
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