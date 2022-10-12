В Красноярске на месте рынка «Октябрьский» построят станцию метро
В Красноярске рынок «Октябрьский» на ул. Высотной переедет на новое место. На месте рынка планируют построить конечную станцию метрополитена.
Земля, на которой размещен рынок с октября текущего года – муниципальная, она необходима для реализации проекта строительства метро в Красноярске. Но администрация района осознаёт значимость этой торговой точки для жителей, а также необходимость сохранения рабочих мест для сотрудников рынка. Есть два варианта переноса рынка на новый участок, варианты обсуждаются с организатором рынка с августа текущего года. Дальнейшее развитие ситуации зависит целиком от позиции организатора рынка», — рассказал сегодня на встрече с предпринимателями руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.
В Красноярске бурят скважины для метро на улице Шахтеров
Рабочие приступили к бурению скважин под метро между будущими станциями «Улица Шахтеров» и «Улица Карла Маркса». Подрядчику предстоит взять пробы грунта и затем отправить их в лабораторию.
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Региональный Минтранс рассказал, какие улицы будут перекрыты и как будут ехать машины.
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