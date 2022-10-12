В Красноярске на месте рынка «Октябрьский» построят станцию метро

В пресс-службе районной администрации сообщили, что вероятным местом, куда переедет рынок, станет ул. Норильская. Также рассматривается вариант переезда на ул. Юшкова. По информации администрации Октябрьского района, в последние годы площадь рынка сократилась, часть торговых рядов пустует. После переноса рынка на новое место торговые ряды планируют обновить.

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