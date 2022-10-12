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В Красноярске на месте рынка «Октябрьский» построят станцию метро

В Красноярске на месте рынка «Октябрьский» построят станцию метро
Иллюстрация: vk.com/okt_krsk

В Красноярске рынок «Октябрьский» на ул. Высотной переедет на новое место. На месте рынка планируют построить конечную станцию метрополитена.

#НОВОСТИ
Земля, на которой размещен рынок с октября текущего года – муниципальная, она необходима для реализации проекта строительства метро в Красноярске. Но администрация района осознаёт значимость этой торговой точки для жителей, а также необходимость сохранения рабочих мест для сотрудников рынка. Есть два варианта переноса рынка на новый участок, варианты обсуждаются с организатором рынка с августа текущего года. Дальнейшее развитие ситуации зависит целиком от позиции организатора рынка», — рассказал сегодня на встрече с предпринимателями руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.
В пресс-службе районной администрации сообщили, что вероятным местом, куда переедет рынок, станет ул. Норильская. Также рассматривается вариант переезда на ул. Юшкова. По информации администрации Октябрьского района, в последние годы площадь рынка сократилась, часть торговых рядов пустует. После переноса рынка на новое место торговые ряды планируют обновить. 
 
Напомним, что контракт на строительство метро в августе подписали с группой компаний «Моспроект-3». Линия метрополитена должна быть готова в 2026. Реализовывать проект будут через инфраструктурные бюджетные кредиты. На работы по подготовке площадки средства выделят из регионального бюджета. 
 
 
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Автор: Петр Савельев
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