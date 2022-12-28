«Моспроект-3» нашел субподрядчика для строительства метро в Красноярске
В декабре 2022 ГК «Моспроект-3» заключила контракт с компанией «Бамтоннельстрой-Мост», которая займется строительством метро в Красноярске.
Об этом стало известно на заседании штаба по строительству метрополитена.
Сейчас мы находимся на новом этапе. Это связано с тем, что для ускорения темпов реализации проекта красноярского метро у генерального подрядчика появился субподрядчик, который выполнит часть работ», — сообщил губернатор Александр Усс.
По словам гендиректора ГК «Моспроект-3» Анны Меркуловой, работы идут по графику. Сейчас обследовано около 150 зданий, попадающих в зону строительства метро. На улице Молокова строят дорогу-дублер, так как там будут готовить котлован монтажно-щитовой камеры.
Справка
Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост — один из ведущих российских строительных холдингов, специализирующийся на создании объектов транспортной инфраструктуры на всей территории России. Компания работает на рынке 47 лет. История началась с Управления строительства «Бамтоннельстрой», которое было создано в 1975 году для возведения тоннелей на Байкало-Амурской магистрали. В настоящее время специалисты «Бамтоннельстрой-Мост» строят и реконструируют железные и автомобильные дороги, большие и малые мосты, тоннели, порты и причалы, гидротехнические сооружения, взлетно-посадочные полосы.
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