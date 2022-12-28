«Моспроект-3» нашел субподрядчика для строительства метро в Красноярске

В декабре 2022 ГК «Моспроект-3» заключила контракт с компанией «Бамтоннельстрой-Мост», которая займется строительством метро в Красноярске.

Об этом стало известно на заседании штаба по строительству метрополитена.

Сейчас мы находимся на новом этапе. Это связано с тем, что для ускорения темпов реализации проекта красноярского метро у генерального подрядчика появился субподрядчик, который выполнит часть работ», — сообщил губернатор Александр Усс

По словам гендиректора ГК «Моспроект-3» Анны Меркуловой, работы идут по графику. Сейчас обследовано около 150 зданий, попадающих в зону строительства метро. На улице Молокова строят дорогу-дублер, так как там будут готовить котлован монтажно-щитовой камеры.