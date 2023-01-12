Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.01
69,02
74,13
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске частично перекроют улицу Молокова

В Красноярске частично перекроют улицу Молокова
Иллюстрация: «Красноярское метро»

Речь идет об участке улицы Молокова от дома №66 до здания автозаправки «25 часов». Улицу перекроют с 21 января.

#НОВОСТИ
О готовящемся перекрытии улицы Молокова стало известно еще прошлой осенью. Тогда там начали строить дороги-дублеры, по две полосы в каждую сторону. Их сделали из твердого покрытия и с освещением. Теперь проезд будет возможен по этим дорогам. Такая схема движения будет действовать до окончания строительства метро
 
Контракт на строительство метро в августе подписали с группой компаний «Моспроект-3». Линия метрополитена должна быть готова в 2026. Реализовывать проект будут через инфраструктурные бюджетные кредиты.
 
Читайте также:
 

В декабре 2022 ГК «Моспроект-3» заключила контракт с компанией «Бамтоннельстрой-Мост», которая займется строительством метро в Красноярске.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На красноярского предпринимателя Константина Сенченко завели дело о дискредитации ВС РФНа красноярского предпринимателя Константина Сенченко завели дело о дискредитации ВС РФ
  • Александр Митраков нацелился на зарубежный ресторанный рынокАлександр Митраков нацелился на зарубежный ресторанный рынок
  • Красноярский край потратит на стройку в районах почти 130 млрд рублейКрасноярский край потратит на стройку в районах почти 130 млрд рублей
  • В Красноярске появится новый ресторанный брендВ Красноярске появится новый ресторанный бренд
  • Советник губернатора Красноярского края стал главным тренером сборной России по биатлонуСоветник губернатора Красноярского края стал главным тренером сборной России по биатлону
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.