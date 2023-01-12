В Красноярске частично перекроют улицу Молокова
Речь идет об участке улицы Молокова от дома №66 до здания автозаправки «25 часов». Улицу перекроют с 21 января.
О готовящемся перекрытии улицы Молокова стало известно еще прошлой осенью. Тогда там начали строить дороги-дублеры, по две полосы в каждую сторону. Их сделали из твердого покрытия и с освещением. Теперь проезд будет возможен по этим дорогам. Такая схема движения будет действовать до окончания строительства метро.
Контракт на строительство метро в августе подписали с группой компаний «Моспроект-3». Линия метрополитена должна быть готова в 2026. Реализовывать проект будут через инфраструктурные бюджетные кредиты.
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