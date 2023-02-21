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Красноярский метротрамвай не пойдет по уже проложенным тоннелям метро

тоннель красноярского метро, 2011
тоннель красноярского метро, 2011. Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: feelek.livejournal.com

Сейчас на их содержание ежегодно тратится порядка 80 млн рублей.

#НОВОСТИ

Тоннели метро, построенные в Красноярске с конца 1990-х, не будут задействованы в новом проекте метрополитена. Об этом стало известно по итогам расширенного заседания комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания Красноярского края.

Напомним, что строительство метро в Красноярске, начавшееся в 1995, полностью остановили в 2011. К этому моменту, по открытой информации, было проложено порядка 3,5 км тоннелей. Сейчас, как рассказали в ЗС, на их содержание ежегодно тратится 76 млн рублей. Кем выделяются деньги, не уточняется.

Новую версию красноярского метрополитена начали проектировать в 2019. Однако потом планы пересмотрели и решили сделать ставку на метротрамвай. Первые тома проекта уже отправлены в Главгосэкспертизу. Заключения по ним ожидаются к 31 марта этого года. Экспертиза следующей части должна пройти до конца апреля.

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Автор: Петр Савельев
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