Глава правительства Красноярского края стал фигурантом дела о строительстве метро
Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин стал фигурантом уголовного дела, связанного со строительством метро.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что уголовное дело в отношении Юрия Лапшина по факту превышения должностных полномочий было возбуждено в октябре 2022. По версии следствия, он дал указания подчинённым подписать акты невыполненных работ по метро.
Сейчас Юрий Лапшин находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе краевого правительства информацией о возбуждении уголовного дела не располагают.
Ранее по делу о метро был задержан глава совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИСЗ») Олег Митволь. Его подозревают в причастности к хищению более 900 млн рублей при проектировании красноярского метро. Также сейчас по делу арестованы экс-директор «Краевого транспортного управления» Константин Мандров и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.
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