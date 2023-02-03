Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.02
70,04
76,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Глава правительства Красноярского края стал фигурантом дела о строительстве метро

Глава правительства Красноярского края стал фигурантом дела о строительстве метро
Иллюстрация: Вадим Кофман

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин стал фигурантом уголовного дела, связанного со строительством метро.

#НОВОСТИ
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
 
Уточняется, что уголовное дело в отношении Юрия Лапшина по факту превышения должностных полномочий было возбуждено в октябре 2022. По версии следствия, он дал указания подчинённым подписать акты невыполненных работ по метро.  
 
Сейчас Юрий Лапшин находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе краевого правительства информацией о возбуждении уголовного дела не располагают.
 
Ранее по делу о метро был задержан глава совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИСЗ») Олег Митволь. Его подозревают в причастности к хищению более 900 млн рублей при проектировании красноярского метро. Также сейчас по делу арестованы экс-директор «Краевого транспортного управления» Константин Мандров и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.
 
Читайте также:
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярское предприятие массово отзывает китайские игрушки и бытовую химиюКрасноярское предприятие массово отзывает китайские игрушки и бытовую химию
  • Красноярское «Ёбидоёби» принуждают менять название через судКрасноярское «Ёбидоёби» принуждают менять название через суд
  • Bellini откроет еще одну «Ромбабу» в КрасноярскеBellini откроет еще одну «Ромбабу» в Красноярске
  • Депутаты Горсовета одобрили приватизацию нескольких объектов КрасноярскаДепутаты Горсовета одобрили приватизацию нескольких объектов Красноярска
  • Ольга Грималюк закрыла два заведения в КрасноярскеОльга Грималюк закрыла два заведения в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.