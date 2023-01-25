Олег Митволь останется под стражей еще на два месяца

Его подозревают в причастности к хищению более 900 млн рублей при проектировании красноярского метро.

Глава совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИСЗ») Олег Митволь останется под стражей до 24 марта 2023. Такое решение принял Центральный районный суд Красноярска.

Митволь проходит по делу о хищении более 900 млн рублей при проектировании метро в Красноярске, которым занимался «КрасноярскТИСИЗ». Его (Митволя) задержали летом 2022 в Москве и чуть позже отправили под арест.

Примерно месяц спустя по аналогичным делам были арестованы экс-директор «Краевого транспортного управления» Константин Мандров и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

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