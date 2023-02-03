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Арестованному главе Ачинского района смягчат наказание

Арестованному главе Ачинского района смягчат наказание
Автор фото: falco. Иллюстрация: pixabay.com

Сейчас он находится в СИЗО, где должен был пробыть до начала марта этого года. Но вышестоящий суд решил, что мера пресечения может быть и мягче.

#НОВОСТИ

Мера пресечения, назначенная главе Ачинского района Петру Хохлову, может быть мягче. Такое решение принял Красноярский краевой суд.

Хохлова задержали в начале января 2023 по подозрению в получении взятки в виде скидки на снегоход. Железнодорожный суд Красноярска поместил его в СИЗО до 8 марта 2023.

Защита главы района подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. По итогу ее рассмотрения краевой суд отменил постановление своих районных коллег, решив, что в отношении Хохлова может быть избрана более мягкая мера пресечения. Какой она будет пока не сообщается.

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Автор: Петр Савельев
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