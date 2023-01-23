Руководитель красноярского ПСК «Союз» получил срок за растрату 91 млн рублей

Деньги, предназначенные для оплаты коммуналки, он потратил на собственные нужды.

Бывший председатель совета директоров производственно-строительной компании «Союз» признан виновным в растрате более чем 91 млн рублей, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По версии следствия, с января 2015 по март 2017 подсудимый присвоил деньги жильцов 44 многоквартирных домов, которыми управлял ПСК «Союз», и потратил их на собственные нужды, тогда как они предназначались для рассчетов с ресурсоснабжающими организациями.

Подсудимый в процессе вину не признал, в порядке гражданского судопроизводства возмещен причиненный ущерб на сумму более 80 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.

По итогу, суд признал бывшего топ-менеджера виновным и назначил ему три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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