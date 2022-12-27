В Красноярске арестовали гендиректора центра «Мой бизнес» Александра Граматунова

Его обвиняют в растрате денег центра.

Генерального директора сети центров «Мой бизнес» в Красноярском крае (АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания») Александра Граматунова на два месяца взяли под арест, сообщает прокуратура региона.

Его обвиняют в том, что в 2019 он взял со счета организации 6 млн рублей, которые потратил для оплаты долга по личному кредиту.

Уголовное дело по факту присвоения и растраты возбуждено Следственным комитетом по материалам краевого УФСБ.

Напомним, что учредителем АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» является Агентство развития малого и среднего бизнеса Красноярского края.