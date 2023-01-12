Главу Ачинского района арестовали за взятку

Вознаграждение он получил за назначение «нужного» человека на одну из муниципальных должностей.

Против главы Ачинского района возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции, сообщает прокуратура Красноярского края.

По данным ведомства, чиновник в 2020 получил взятку в виде скидки в 446 тыс. рублей на покупку снегохода, стоимость которого составляет более 1,2 млн рублей, а также в виде комплекта экипировки на 62 тыс. рублей.

За это он назначил на должность генерального директора МУП «Ачинский транспорт» человека, который до этого был заместителем руководителя этого предприятия. Вновь назначенный начальник стал использовать имущество организации в личных коммерческих целях, на что глава района закрывал глаза.

Против чиновника завели дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и заключили под стражу до 8 марта 2023.

Имя подозреваемого прокуратура не уточняет, однако известно, что с декабря 2020 пост главы Ачинского района Красноярского края занимает Петр Хохлов. Однако в октябре 2022 его отстранили от должности на период судебного разбирательства по поводу майских пожаров в районе.

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