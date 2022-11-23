Экс-глава Березовки попал под уголовное дело за коррупцию

Он переводил производственные земли в более дешевые — сельскохозяйственные — и продавал по заниженной цене.

Бывшего главу поселка Березовка подозревают в пяти случаях превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в Следственном комитете Красноярского края.

По версии следователей, он с 2015 по 2020 переводил участки, находящиеся в производственных и водоохранных зонах, в статус земель сельхозназначения, стоимость которых значительно ниже.

После незаконного перевода земель и изменения вида их использования, земли передавались в аренду без проведения торгов, а затем выкупались по заниженной стоимости, учитывая разницу стоимости земель различной категории», — рассказали в Следкоме.

Общая площадь проданных участков составляет примерно 166 тыс. кв. м. За них бюджет получил чуть больше 31 тыс. рублей. Ущерб же нанесенный таким образом экс-главой поселка оценивается более чем в 76 млн рублей.

Против бывшего мэра Березовки возбудили пять уголовных дел по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), которые вскоре будут объеденены в одно. Сейчас он задержан и вскоре решится вопрос по мере пресечения — обвинение требует взять его под стражу.

Расследование дела продолжается.

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