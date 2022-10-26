Суд поддержал требование прокуратуры о ликвидации Церкви Последнего Завета

Дело рассматривалось два года. На днях суд вынес свое решение.

Красноярский краевой суд принял решение о ликвидации религиозной организации «Церковь Последнего Завета», зарегистрированной в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба суда.

С подобным иском в суд обратилась краевая прокуратуры. По мнению ведомства, деятельность организации " угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан«.

Лидеры ЦПЗ — Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников также попали в поле внимания правоохранительных органов — Следственный комитет возбудил против них дело по по ч. 1 ст. 239, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК («Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам»). Их подозревают в психологическом насилии в отношении прихожан.

Рассмотрение дела о ликвидации ЦПЗ началось в октябре 2020. В его рамках была организована экспертиза, которую провели независимые эксперты. В итоге 24 октября 2022 суд вынес свое решение и поддержал иск прокуратуры.

Защита ЦПЗ не согласна с таким исходом и будет обжаловать это решение через Пятый апелляционный суд в Новосибирске.

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