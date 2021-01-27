Виссариона и его сподвижников оставили под арестом

Новосибирский областной суд оставил в силе решение суда Центрального района об аресте трех руководителей Церкви последнего завета. Они будут находиться под стражей до 15 апреля.

Адвокаты Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова намерены обжаловать это решение в кассационной инстанции, сообщает ТАСС.

Напомним, руководителей Церкви последнего завета Сергея Торопа (известного как Виссарион), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова правоохранительные органы задержали — 22 сентября 2020 года. Их подозревают в психологическом насилии над адептами секты, в целях извлечения выгоды из религиозной деятельности. Обвиняемые вину не признают.

Церковь последнего завета с 1995 года получила регистрацию Минюста как религиозная организация. Ее члены проживают в основном в Курагинском районе Красноярского края. Прокуратура Красноярского края обратилась с иском в краевой суд о ликвидации церкви. Есть претензии к ЦПЗ и у Министерства лесного хозяйства региона.