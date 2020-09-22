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Виссариона подозревают в психологическом насилии

Виссариона подозревают в психологическом насилии
Иллюстрация: Сайт "Церкви последнего завета"

Силовики провели спецоперацию по задержанию основателя «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом.

#НОВОСТИ

Сообщение о задержании Виссариона поступило в паблик от очевидцев — жителей религиозной общины «Город Солнца». Последователи г-на Торопа выложили в соцсетях видео, где сотрудники силовых структур конвоируют их гуру.

Затем ТАСС сообщило о том, что задержаны трое руководителей религиозной организации – Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников. А поселениях адептов «церкви» проводятся оперативные мероприятия.

Версия Следственного комитета

В следкоме прокомментировали спецоперацию по задержанию Виссариона, объяснив, что руководители общины подозреваются в «психологическом насилии над гражданами для извлечения прибыли». Силовики считают, что «в результате длительного психологического воздействия части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью».

Следственные органы намерены предъявить Торопу, Редькину и Ведерникову обвинение по статье

Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам» и заключить под стражу.

Мнение адвокатского бюро «Хорошев и партнеры»

Представители адвокатского бюро «Хорошев и партнеры», осуществляющего юридическую поддержку организации, заявили Дела.ру, что за все 25 лет существования общины не было ни одного доказанного факта посягательства на личность и права граждан.

История «Церкви последнего завета»

Религиозное движение «Церковь последнего завета» («Единая религия Земли», «Община единой веры») было создано Сергеем Торопом с подвижниками в начале 1990-х годов в Минусинске. Тороп взял себе имя Виссарион (поэтому его последователей называют еще «виссарионовцами») и объявил себя очередным сыном Девы Марии и «вторым Христом». Как и «Белое братство» виссарионовцы ждали скорого конца света, дату которого предсказывал Виссарион и обещал спасение своим последователям. В общине культивируется вегетарианство, свободные браки, дети учатся в школах, где преподают сами жители общины, в начале пути Виссарион запрещал последователям обращаться за помощью к профессиональным медикам. Впоследствии для детей в этом вопросе были сделаны послабления. В целом, учение Виссариона стало менее суровым. Среди адептов «святого» много образованных людей, бросивших мирскую жизнь ради жизни в общине. В Курагинском районе уже несколько «виссарионовских» поселений, их жители почитают Учителя как бога.  

Автор: Юлия Чанчикова
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