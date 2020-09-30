Суд рассмотрит дело о ликвидации «Церкви Последнего Завета» в октябре

С иском обратилась прокуратура. Поводом стали резултаты проверки, показавшей: доктрины основанной Виссарионом организации, допускают отказ от медицинской помощи, суицид и сексуальные девиации. Следствие считает, что ЦПЗ подвергала подвергая опасности жизнь и здоровье прихожан.

Напомним, что сам Виссарион (Сергей Тороп) и двое руководителей организации Владимир Ведерников и Вадим Редькин, были арестованы 22 сентября в Курагинском районе.

На следующий день суд Новосибирска вынес вердикт о заключении обвиняемых под стражу на два месяца.